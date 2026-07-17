Havalar ısındı tehlike çanları çaldı! Sadece doğayı değil beynimizi de vuruyor

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmet Üstün, son yıllarda artış gösteren sıcaklıkların, nem oranlarının ve hava basıncı değişimlerinin inme riskini artırabileceğine dikkat çekti. Orman yangınları ve hava kirliliğinin de eklenmesiyle birlikte beyin sağlığının olumsuz etkilendiğini ifade eden Dr. Üstün, çevreyi korumanın toplum sağlığını korumakla eşdeğer olduğunu belirtti.

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmet Üstün

KİRLİ HAVA DAMAR SERTLİĞİNE YOL AÇIYOR

Fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliğinin damar sistemi üzerindeki tahribatına değinen Üstün, “Karbonmonoksit, metan, kükürt dioksit ve azot oksit gibi kirletici gazlar damarların iç yüzeyinde hasara yol açabiliyor. Bu durum damar sertliğini artırırken kanın pıhtılaşma eğilimini de yükseltiyor. Ayrıca vücuttaki iltihabi sürecin artmasına neden olarak inme gelişme riskini artırabiliyor” ifadelerini kullandı.

İLERİ YAŞTAKİLER VE ERKEKLER İÇİN RİSK DAHA BÜYÜK

İklim krizinin getirdiği aşırı sıcaklardan en çok etkilenen kesimin ileri yaştaki bireyler olduğunu söyleyen Dr. Üstün, erkeklerde inme riskinin daha yüksek seyrettiği uyarısında bulundu. Risk grubundaki kişilerin sıcak havalarda sıvı tüketimini artırmaları, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve kronik hastalık takiplerini aksatmamaları hayati önem taşıdığını ifade etti.

Çevresel önlemlerin de altını çizen Üstün, “Fosil yakıt kullanımının azaltılması, gaz emisyonlarının düşürülmesi, yeşil alanların artırılması ve yürüyüş ile bisiklet kullanımının teşvik edilmesi hem çevrenin korunmasına hem de toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.” dedi. (DHA)