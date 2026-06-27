Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! 8 yıl sonra yine ölüm yine aynı acı.

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dün yaşanan patlamada 1 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi de ağır yaralanmıştı.

Özel bir firmaya ait fabrikada saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR EMEKÇİ ÖLDÜ

Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden Nuri Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Yasin Demirbaş ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

AYNI FABRİKADA PATLAMA YAŞANMIŞTI...

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018’de de patlama yaşanmış, olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Son patlamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık, olayın araştırılması için 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirdi.

Yerleşim alanlarından uzakta bulunan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın ardından fabrika alev topuna döndü. Fabrika, çevresinde yoğun duman yükseldiği görüldü. Dumanların tüm gökyüzünü kapladığı görüldü.