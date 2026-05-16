Havada 'bomba' alarmı! Bristol-Antalya uçağı acil iniş yaptı

SunExpress Havayolları’nın Bristol-Antalya uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçak, bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptı. Ekiplerin aramalarının ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

SunExpress Havayolları’nın Bristol-Antalya seferini yapan uçağında bomba ihbarı yapıldı. Uçak, kalkıştan kısa süre sonra yapılan ihbar nedeniyle Londra Stansted Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Bristol-Antalya seferini gerçekleştirmek üzere dün saat 18.40'ta Bristol Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakta korku ve nedişe dolu dakikalar yaşandı.

Kalkıştan kıse süre sonra SunExpress Havayolları’nın XQ-585 sefer sayılı uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Uçağın Londra Stansted Havalimanı’na acil iniş yapmasına karar verildi. Pist ve apronda alınan güvenlik önlemlerinin ardından uçak, havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

ASILSIZ ÇIKTI!

Bomba ihbarı nedeniyle TC-SRG kuyruk tescilli uçakta güvenlik prosedürleri uygulandı. Uçağın kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlandı. İhbarın asılsız olduğu belirlendi. (DHA)

