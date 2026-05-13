Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İki farklı noktada başlayan alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kırıkhan ilçesine bağlı Alibeyçağıllı Mahallesi'nde saat 15.00 sularında, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İki ayrı noktada etkili olan yangına; 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusuyla müdahale edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu çalışmanın ardından alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)