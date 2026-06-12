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Halk TV Türkiye Hatay'da yangın çıktı! Alevler 200 dönümlük zeytinliğe sıçradı

Hatay'da yangın çıktı! Alevler 200 dönümlük zeytinliğe sıçradı

Hatay Kırıkhan'da tarlada yakılan anız ateşi zeytinliklere sıçradı. Orman ve itfaiye ekiplerinin 1 saati aşan müdahalesiyle söndürülen yangında, zeytin bahçelerinin de bulunduğu 200 dönümlük alan zarar gördü.

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Hatay'da yangın çıktı! Alevler 200 dönümlük zeytinliğe sıçradı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle zeytin bahçelerine sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, zeytinliklerin de yer aldığı yaklaşık 200 dönümlük arazi zarar gördü.

Hatay'da yangın çıktı! Alevler 200 dönümlük zeytinliğe sıçradı - Resim : 1

ANIZ ATEŞİ ZEYTİNLİKLERE SIÇRADI

Olay, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasındaki geniş alanda meydana geldi. Tarlada anız temizliği amacıyla yakıldığı iddia edilen ateş, kısa sürede kontrolden çıktı.

Çevredeki kuru otlar ve çalılıkların da tutuşmasıyla büyüyen alevler, bölgedeki zeytin bahçelerine ulaştı.

Hatay'da yangın çıktı! Alevler 200 dönümlük zeytinliğe sıçradı - Resim : 2

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saati aşan çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da yangın çıktı! Alevler 200 dönümlük zeytinliğe sıçradı - Resim : 3

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200 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerde, içinde zeytin bahçelerinin de bulunduğu toplam 200 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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