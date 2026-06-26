Hatay'da tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dernek adı altında kumar oynattıkları, nakit ihtiyacı bulunan kişilere yüksek faizle borç verdikleri ve "POS tefeciliği" olarak bilinen yöntemle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 12 çek ve senet, 160 bin 900 lira, 2 bin dolar, 1600 avro, başkalarına ait 4 banka kartı, bir POS cihazı, 339 fişek, 2 şarjör ile çok sayıda alacak-verecek kaydının bulunduğu not kağıdı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)