Hatay'da sel felaketi can aldı: Çöken evde 1 ölü 3 yaralı

Hatay genelinde etkili olan sağanak, gece boyunca şiddetini artırarak devam etti. En büyük hasar Samandağ ve Antakya ilçelerinde meydana geldi. Samandağ'da köprü göçerken Antakya'da bir evin çökmesi sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

GÖÇÜKTE 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 3 KİŞİ YARALANDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bir ev çöktü. Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kurtarıldı. Kentteki bazı kara yolları ise ulaşıma kapatıldı.

Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyunca etkisini artırarak sürdürdü. Şiddetli yağış, Antakya ilçesinde can kaybına yol açtı. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev, yağış nedeniyle yola doğru çöktü.

ENKAZ ALTINDAN 3 KİŞİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada enkaz altındaki 3 kişi kurtarıldı. Ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

SAMANDAĞ'DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Samandağ ilçesinde sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Evlerin giriş katlarını su basarken, belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.

ANTAKYA VE DEFNE'DE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, Antakya ve Defne ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Her iki ilçede birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, dükkanlara giren suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde biriken suyun içeri girmemesi için önlem aldı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirdi.

REYHANLI'DA BODRUM VE GİRİŞ KATLARINI SU BASTI

Reyhanlı ilçesinde Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

(DHA)