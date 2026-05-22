Hatay’da sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobildeki 2 genç kayıp

Hatay, önceki gece ve sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından adeta felaketi yaşadı. Kent genelinde metrekareye 157,2 kilogram yağış düşerken, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçeleri sel ve su baskınlarından ağır şekilde etkilendi.

Sel nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak göle dönerken, evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Afetle mücadele için sahada 74 ekip, 498 araç ve 1230 personel görev yaptı.

ENKAZ ALTINDA KALDI

Antakya Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yamaçta bulunan tek katlı bir ev, toprak kayması sonucu yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhamme’nin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişi ise yaralı kurtarıldı.

SEL SULARINA KAPILAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Defne–Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökme sonucu aracının dere yatağına düşmesiyle 66 yaşındaki Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ’da sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok’un da cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİ KAYIP

Felaketin en kritik noktalarından biri ise Karaçay Mahallesi oldu. Sel sırasında dereye sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel’den haber alınamıyor.

AFAD, Sahil Güvenlik, su altı polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah yeniden başlatılırken, araç enkazı bulunmasına rağmen gençlere henüz ulaşılamadı. (DHA)