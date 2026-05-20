Hatay'da otomobil tıra girdi: Genç kadın yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir TIR'a arkadan çarpan otomobilde 18 yaşındaki Ezgi Özcan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Hatay'da İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, F.G. yönetimindeki otomobil, A.H. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ezgi Özcan olay yerinde öldü, sürücü F.G. ise yaralandı.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma, kazanın nasıl gerçekleştiği ve diğer detayların araştırması için soruşturma başlattı.

(DHA)

