Hatay’da mayıs ayında 77 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Hatay’da mayıs ayında düzenlenen narkotik operasyonlarında 159 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 77’si tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayı boyunca uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, uyuşturucu suçlarından aranan ve çeşitli olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında 58 bin 157 adet uyuşturucu hap, 4 bin 868 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 537 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 18 kök kenevir, 4 gram eroin ve 4 gram skank ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 159 şüpheliden 77’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem uygulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.