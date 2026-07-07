Karpuz rekabeti karakolda bitti

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Bölgede esnaflık yapan bir vatandaşa ait kamyonetin camlarının kimliği belirsiz kişilerce kırılması üzerine, mağdur esnafın ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan polis, pazar yerini ve çevresini gören güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, kamyonetin camlarını kıran şahsın yine aynı pazar yerinde karpuz satışı yapan B.B. isimli esnaf olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"5 KARPUZ 100 TL" KAMPANYASI ÖFKELENDİRDİ

Emniyetteki sorgusu sırasında suçunu itiraf eden B.B., Adana'dan getirdiği karpuzların kilosunu 18 liradan satışa sunduğunu belirten B.B., rakibi olan diğer esnafın "5 karpuz 100 lira" şeklinde bir satış politikası izlemesine öfkelendiğini dile getirdi. Bu durum yüzünden zarara uğradığını belirten B.B., bu nedenle rakibinin kamyonetine zarar verdiğini söyledi. İfade işlemleri tamamlanan B.B. daha sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)