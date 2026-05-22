Hatay'da iki genç selde kaybolmuştu! Erkek cesedi bulundu

Hatay’da önceki gece ve sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde metrekareye 157,2 kilogram yağış düşerken, özellikle Hatay genelinde Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.

Evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kalırken birçok noktada ulaşım aksadı.

Sel sırasında Karaçay Mahallesi bölgesinde dereye düşen bir otomobilde bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, su altı polis ekipleri ve itfaiye ekipleri geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı. Ekipler araca ulaşmayı başarırken, iki gence dair herhangi bir ize rastlanmadı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı.

CANSIZ BEDEN BULUNDU

Asi Nehri’nin Akdeniz ile birleştiği bölgede bir erkek cesedi bulundu. Sel sırasında kaybolan Musa Paşa ya da Deniz Hoşgel’e ait olabileceği değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)