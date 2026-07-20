Hatay'da dehşet olay: Çalınan köpek direğe asılı halde ölü bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı 408 Evler Mahallesi'nde yaşanan olayda bir evin avlusunda bağlı bulunan Belçika kurdu cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden alınarak götürüldü.

AVLUSUNDAN ALINDI, DİREĞE ASILDI

İddiaya göre, köpek öldürüldükten sonra evin yakınındaki bir elektrik direğine asıldı. Sabah saatlerinde hayvanını yerinde görmeyen sahibi, aramaya başladı ve kısa süre sonra elektrik direğinde asılı haldeki köpeğiyle karşılaştı.

SAHİBİ DURUMU BİLDİRDİ

Köpeğin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi ve bir veteriner sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, direğe asılan köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, köpeğin ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor.

(DHA)