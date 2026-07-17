Hatay'da acı kaza: Topunun peşinden koşan 11 yaşındaki Umut hayatını kaybetti!

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Hatay’ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sokakta oyun oynarken yola kaçan topunu almak için caddeye çıkan 11 yaşındaki Umut İ., bir kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alazı Mahallesi’nde arkadaşlarıyla vakit geçiren Umut İ., oyun sırasında yola kaçan topunun peşinden caddeye çıktı. Bu sırada seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 31 AGN 107 plakalı kamyonet, yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, 11 yaşındaki Umut İ.’nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz çocuğun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. (DHA)