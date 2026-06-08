Hastaneye gittiğinde gözlerine inanamadı: Karnından 29 santimetrelik dev kitle çıkarıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sümeyra Savaş, uzun süredir devam eden karın şişliği, düzensiz adet kanamaları ve karın bölgesinde hissettiği sertlik nedeniyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu.

29 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE KİTLE BULUNDU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi tarafından yapılan muayene ve ileri tetkikler sonucunda hastanın karın boşluğunda 29 santimetre büyüklüğünde bir kitle bulunduğu tespit edildi.

Karın boşluğunun büyük bölümünü kaplayan kitle, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

''CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR''

Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi de miyomların düzenli takip edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: