Hastanelerde 'NATO ayarı' bitti! İsteyince olmuştu

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle kamu hizmetlerinde yapılan geçici düzenlemeler sona erdi. Zirve öncesinde hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla polikliniklerdeki randevu sayıları düşürülüp muayene süreleri uzatılmıştı. Ancak zirvenin tamamlanmasının hemen ardından bu uygulamadan vazgeçildi. Uzun süredir bazı şehir hastanelerinde hastaların yaklaşık 3 dakikada bir muayene edilmesine yol açan yoğun randevu sistemi yeniden devreye girdi.

HEKİM BAŞINA RANDEVU 43'TEN 21'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, zirve döneminde değişen MHRS verilerini kamuoyu ile paylaştı. Komisyonun duyurusuna göre, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden hekim başına açılan randevu sayısı yaklaşık 43’ten 21’e düşürüldü. Bu planlama sayesinde hastaların muayene süreleri yaklaşık 20 dakikaya kadar çıkarıldı. Zirve nedeniyle oluşacak yoğunluğu azaltmak için hayata geçirilen bu uygulama, sistemin muayene sürelerini uzatmaya elverişli olduğunu gösterdi.

"NİTELİKLİ HİZMET İÇİN YETERLİ ZAMAN ŞART"

Sağlık alanında görev yapan hekimler, bilim insanları ve sağlık meslek örgütleri, uzun yıllardır nitelikli sağlık hizmeti sunulabilmesi için hastaya yeterli zaman ayrılması gerektiğini vurguluyor. Meslek örgütleri, 5 dakikanın altında gerçekleştirilen muayenelerin tanı ve tedavi süreçlerini doğrudan olumsuz etkilediğini belirtiyor.

ESKİ DÜZENE KESİN DÖNÜŞ

Uzmanlar ayrıca bu kısa sürelerin hekimlerde tükenmişliği artırdığını ve sağlıkta şiddet riskini büyüttüğünü dile getiriyor. Ancak sağlık meslek örgütlerinin bu uyarılarına ve zirve boyunca uygulanan sistemin başarılı olmasına rağmen, NATO Zirvesi'nin sona ermesiyle birlikte uygulama tamamen kaldırıldı. Poliklinik randevu sayıları yeniden artırılırken, hastanelerdeki muayene sürelerinde eski düzene geri dönüldü.