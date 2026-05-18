Hastanede şüpheli ölüm! Bıçaklandığı için getirildi 10. kattan düşerek öldü

Olay, 13 Mayıs Çarşamba günü Seyrantepe'de bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa’da henüz bilinmeyen bir nedenle göğsünden bıçaklanan Kudret Özcan, olay günü saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı gence ilk müdahalesi acil serviste yapıldı.

10’UNCU KATTAN ACİL GİRİŞİNE DÜŞTÜ

Acil servisteki müdahalesinin ardından genel cerrahi servisine sevk edilen Özcan, hastanenin 10’uncu katında tedavi altına alındı. Ancak akşam saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu katın penceresinden aşağı düştü.

Hastanenin acil giriş kapısının önüne düşen Özcan’a ilk müdahaleyi yine hastanedeki sağlık ekipleri yaptı. Yapılan kontrollerde 21 yaşındaki Kudret Özcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olayın ardından hastaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Özcan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı arşiv taramasında, hayatını kaybeden Kudret Özcan’ın emniyette "uyuşturucu madde kullanmak", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi suçlardan toplam 8 kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA