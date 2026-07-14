Hastanede hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı!

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda, hemşire kıyafeti giyerek servise giren bir kadın bebek kaçırmaya çalıştı. Durumun fark edilmesi üzerine başlatılan soruşturma neticesinde şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HEMŞİRE KIYAFETİYLE SERVİSE GİRDİ, BEBEĞİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan servisinde meydana geldi. İddiaya göre, H.İ.Ö. isimli kadın hemşire üniforması giyerek hastaneye giriş yaptı.

Yeni doğan servisine kadar ulaşan şüpheli, burada bulunan bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı.

PERSONEL FARK ETTİ, ŞÜPHELİ KAÇTI

Durumdan şüphelenen görevli hemşireler duruma anında müdahale etti. Yakalandığını anlayan H.İ.Ö., kucağındaki bebeği bırakarak hızla hastaneden uzaklaştı. Hastane personelinin kısa süreli kovalamacasına rağmen şüpheli o an için izini kaybettirmeyi başardı.

POLİS EKİPLERİ İZ SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, H.İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)