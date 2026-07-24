Hastane personeli hastanelik oldu: 200 kişi tedavi altına alındı

Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde öğle yemeği servisinin ardından yemek yiyen hastane personelleri ile stajyer öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler baş gösterdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yaklaşık 200 kişi, yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyiye gitmesiyle taburcu edildi.

BAŞ ŞÜPHELİ TRİLEÇE TATLISI

Her iki hastaneye de yemek hizmetinin aynı firma tarafından sağlandığı ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan incelemelerde, personeldeki rahatsızlığa öğle yemeği menüsünde servis edilen trileçe tatlısının neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin nedenin belirlenebilmesi için yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yetkililer olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.