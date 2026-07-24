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Halk TV Türkiye Hastane personeli hastanelik oldu: 200 kişi tedavi altına alındı

Hastane personeli hastanelik oldu: 200 kişi tedavi altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde aynı yemek firmasının hizmet verdiği iki farklı hastanede öğle yemeği yiyen yaklaşık 200 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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Hastane personeli hastanelik oldu: 200 kişi tedavi altına alındı

Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde öğle yemeği servisinin ardından yemek yiyen hastane personelleri ile stajyer öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler baş gösterdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yaklaşık 200 kişi, yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyiye gitmesiyle taburcu edildi.

Hastane personeli hastanelik oldu: 200 kişi tedavi altına alındı - Resim : 1

BAŞ ŞÜPHELİ TRİLEÇE TATLISI

Her iki hastaneye de yemek hizmetinin aynı firma tarafından sağlandığı ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan incelemelerde, personeldeki rahatsızlığa öğle yemeği menüsünde servis edilen trileçe tatlısının neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin nedenin belirlenebilmesi için yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yetkililer olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Hastane Zehirlenme
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