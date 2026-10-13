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Hasta taşıyan ambulans zincirleme kazaya karıştı: 6 yaralı

Burdur'da 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazadaki araçlardan biri ambulanstı. 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi yaralandı.

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Burdur'da hastaneye hasta taşıyan ambulans zincirleme trafik kazasına karıştı. 4 araçlık trafik kazasında 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulans Antalya Kavşağı'nda, yola önceden dökülmüş yağ nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Hasta taşıyan ambulans zincirleme kazaya karıştı: 6 yaralı - Resim : 1

AMBULANS OTOMOBİLLERE VE KAMYONETE ÇARPTI

Savrulan ambulans kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Ambulans ile 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanstaki hasta ve 3 sağlık görevlisi ile kamyonetteki 2 kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Burdur
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