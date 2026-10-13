Hasta taşıyan ambulans zincirleme kazaya karıştı: 6 yaralı

Burdur'da hastaneye hasta taşıyan ambulans zincirleme trafik kazasına karıştı. 4 araçlık trafik kazasında 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulans Antalya Kavşağı'nda, yola önceden dökülmüş yağ nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

AMBULANS OTOMOBİLLERE VE KAMYONETE ÇARPTI

Savrulan ambulans kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Ambulans ile 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanstaki hasta ve 3 sağlık görevlisi ile kamyonetteki 2 kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)