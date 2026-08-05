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Halk TV Türkiye Hasankeyf gezisi zehir oldu: 12 turist hastaneye kaldırıldı

Hasankeyf gezisi zehir oldu: 12 turist hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde çeşmeden su içen 12 turist, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Hasankeyf gezisi zehir oldu: 12 turist hastaneye kaldırıldı

Batman'ın turistik noktalarından Hasankeyf'te çeşme suyu içen 12 turist, zehirlenme şüphesiyle Şanlıurfa'nın Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DOĞU TURU ZEHİR OLDU

Şırnak'tan Doğu turu için yola çıkan turist kafilesi, program kapsamında Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini ziyaret etti.

İddiaya göre; kafiledeki bazı kişiler ziyaret esnasında bölgede bulunan bir çeşmeden su içti.

Hasankeyf'in ardından Şanlıurfa'ya doğru yola çıkan turist kafilesi, Viranşehir ilçe sınırlarına ulaştıkları sırada sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Hasankeyf gezisi zehir oldu: 12 turist hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

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ÇEŞME SUYU İÇEN 12 TURSİT HASTANEYE KALDIRILDI

Turistlerde bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikâyetlerinin görülmesi üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 12 kişiyi Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasankeyf gezisi zehir oldu: 12 turist hastaneye kaldırıldı - Resim : 3

Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan turistler, doktor kontrolünden geçirildi. Gerekli tedavileri uygulanan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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