Hasadında köy nüfusunu 4'e katlıyor: Binlerce ton ton üretip 6 ülkeye satıyorlar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1960'lı yıllarda kuş kirazı ağaçlarına yapılan deneme aşılamasıyla filizlenen üretim, bugün yılda 6 bin tona ulaştı. Toroslar'ın bin 600 metre rakımlı yamaçlarında yetişen Çığşar kirazının yüzde 80'i İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Çığşar Mahallesi'nde kirazın öyküsü 1968-1969 yıllarına uzanıyor. Bölgede geçimin genellikle hayvancılıkla sağlandığı bu dönemde birkaç üretici kuş kirazı ağaçlarına Ziraat 900 çeşidini deneme amaçlı aşıladı. Sonuç başarılı olunca mahalle halkı hızla kiraz yetiştiriciliğine yöneldi.

Bugün yalnızca Çığşar'la sınırlı kalmayan üretim Çokak ve Kabaca mahallelerine de yayıldı. Üreticiler yıl boyunca budama, gübreleme ve ilaçlama yaparak bahçelerini yeni sezona hazırlıyor.

YILDA 6 BİN TON HASAT

Andırın Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Muzaffer Çığşar, yıllık hasadın ortalama 5 ila 6 bin ton arasında gerçekleştiğini belirtiyor. Çığşar kirazı iri yapısı, sert dokusu, yüksek şeker oranı ve uzun raf ömrüyle pazarda ayrıcalıklı bir yer edindi.

Muzaffer Çığşar, "Üretimin ilk yıllarında kirazımızı tanıtmak amacıyla Mersin, Hatay, İskenderun, Adana ve Gaziantep'e götürerek satışını yaptık. Kirazımız aroması, yüksek şeker oranı ve iri yapısıyla tercih edilen bir tür olarak öne çıkıyor. Halkımız ürünün lezzetini 'çikolata gibi bir kiraz' şeklinde anlatıyor" diyor.

'PAZARA EN SON GİREN ÜRETİCİ OLMAK İSTİYORUZ'

Toroslar'ın bin 600 metre rakımı kirazın geç olgunlaşmasını sağlıyor ancak Türkiye'nin diğer geç hasat bölgeleriyle aynı döneme denk gelmek rekabeti artırıyor. Bu nedenle üreticiler daha da geç olgunlaşan çeşitler üzerinde deneme üretimi yapıyor.

Muzaffer Çığşar, "Mahalle olarak hedefimiz pazara en son giren üretici olmak. Bunu başardığımızda kirazımızın ekonomik değeri çok daha yüksek olacaktır" diye konuşuyor.

Çığşar kirazı şu anda İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Toplam üretimin yaklaşık yüzde 80'i dış pazarlara gidiyor.

HASAT BAŞLAYINCA NÜFUS 10 BİNE FIRLIYOR

Çığşar Mahalle Muhtarı Tuğrul Çığşar, kiraz sezonunun mahallenin çehresini değiştirdiğini anlatıyor. Normalde yaklaşık 2 bin 500 olan nüfus hasat döneminde 10 bine ulaşıyor. Osmaniye ve Kahramanmaraş merkezden gelen mevsimlik işçiler toplama işlerinde çalışıyor.

Tuğrul Çığşar, "Ürettiğimiz kirazın yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bunun hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını düşünüyorum" diyor.

ATIL BAHÇELERİ YENİDEN CANLANDIRMA HEDEFİ

Kiraz üreticisi Emine Arıkanoğlu, babasının da aralarında bulunduğu birkaç kişinin yıllar önce getirdiği fidanlarla başlayan serüveni sürdürüyor.

Arıkanoğlu, atıl durumdaki kiraz bahçelerini yeniden üretime kazandırarak verim ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini vurguluyor.

(AA)