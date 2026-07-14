Haritadan silinmek üzereydi şimdi taşıyor: Kapaklar açıldı milyarlarca litre su tahliye edildi

Tarımsal sulama amacıyla Diyarbakır'da 1972 yılında 220 milyon metreküp kapasiteyle kurulan, ancak zamanla alüvyon taşınımı nedeniyle hacmi 181 milyon metreküpe gerileyen Devegeçidi Baraj Gölü, son yıllarda ciddi bir kuruma tehlikesi yaşıyordu. Yaban hayatı, göçmen kuşlar ve bölge tarımı için hayati önem taşıyan göle, yaşanan büyük kuraklık sebebiyle 2022 yılının temmuz ayında başka bir barajdan 27 milyon metreküp su takviyesi yapılmıştı. Ancak bu yıl durum tamamen tersine döndü ve yoğun mevsimsel yağışlar baraj gölünü maksimum doluluk seviyesine ulaştırdı.

3 AYDA BARAJ HACMİNİN YÜZDE 86'SI TAHLİYE EDİLDİ

Rezervuar hacminin en üst seviyeye ulaşması üzerine, çevrede oluşabilecek olası taşkın risklerini önlemek adına 15 Mart itibarıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı. Haziran ayının başına kadar sürdürülen bu tahliye sürecinde, barajdan tam 156 milyon metreküp su tahliye edildi. Hacminin yüzde 86'sı kadar su tahliye edilen baraj gölünde kalan 174 milyon metreküp su ile tarım arazileri sulanacak.

"HİÇ BİLMEDİĞİMİZ FARKLI SONUÇLARLA DA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, kısa süre önce kuruma noktasına gelen barajda yüzde 96 doluluğa ulaşılmasının ve ardından bir baraj hacmi kadar suyun tahliye edilmesinin, bölgedeki olağanüstü yağış rejimini gösteren ciddi bir parametre olduğunu belirtti.

Değişen yağış rejiminin özünde küresel ısınmanın yansımaları olduğunu belirten Karakaş, "Küresel ısınma nedendir, küresel iklim değişikliği ise sonuçtur. Bu sonucun en temel gözlenebilir yansıması da zamansız mevsimsel olaylardır. Örneğin az yağış alan yerin aniden çok yağış almasıdır ya da ağustos ayında dolu yağması. Bütün bunlar küresel ısınmanın farklı yansımalarıdır. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin hiç bilmediğimiz farklı sonuçlarıyla da ilerde karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YIL YÜRÜDÜĞÜMÜZ YERLER ŞİMDİ SU ALTINDA"

Bölgede kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı yapan Rahmi Aktaş, geçen yılın yaz aylarında suyun neredeyse tamamen bittiğini, gölün ortasında devasa adacıklar oluştuğunu hatırlatarak, "Baraj gölünün ortasında büyük bir adacık oluşmuştu. Şimdi baktığımızda bayağı dolmuş. Geçen sene gezdiğimiz yerlerde şu anda su var. En az 10-15 metre su yükselmiş durumda. Bölgede diğer alanlarda su göletleri yokken şimdi her yerde su göletleri oluşmuş. Bu da bizim için çok faydalı." diye konuştu.

"BUĞDAYLARIMIZ ÇOK VERİMLİ OLDU"

Çevredeki Avcısuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ahmet Aslan ise tahliye edilen su miktarıyla yepyeni bir barajın daha dolabileceğini belirterek, "Allah bize bereketli bir yıl nasip etti. Bu yıl baraj gölümüz doluluk açısından oldukça iyi seviyeye ulaştı. Yağmur sayesinde buğdaylarımız da çok verimli oldu. Yağış hayvancılığı da olumlu etkiledi. Barajdan su tahliyesi yapıldı. Bu yıl, çok şükür, suyumuz bol." dedi. (AA)