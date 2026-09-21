Hamsili simit icat etti siparişlere yetişemedi: Karadeniz'de son çılgınlık!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden hamsiyi simitle buluşturması, müşterilerden yoğun ilgi gördü. Fırıncı Bahtiyar Bodur, siparişlere yetişemediğini belirtti.

Fırıncı Bahtiyar Bodur, simit ile Karadeniz mutfağının öne çıkan lezzetlerinden hamsiyi aynı üründe buluşturduklarını belirtti.

Hamsili simidi hazırlamadan önce birkaç farklı deneme yaptıklarını anlatan Bodur, sonucun müşteriler tarafından beğenildiğini söyledi. Olumlu geri dönüşlerin ardından ürünü satışa sunduklarını ifade eden Bodur, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.

Hamsili simidin hazırlanmasının yaklaşık bir saat sürdüğünü belirten Bodur, ürüne yönelik ilginin kendilerini yeni tarifler denemeye yönelttiğini söyledi. Bodur, önümüzdeki dönemde farklı balık çeşitlerini de simitle bir araya getirerek yeni lezzetler ortaya çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

"BALIK EKMEK OLUR DA HAMSİLİ SİMİT NEDEN OLMASIN?"

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" diyerek yola çıktığını belirterek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." dedi.

İç harcında hamsinin yanı sıra karabiber, pul biber ve tuz kullanılan hamsili simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu, ürünü çok beğendiğini söyledi. Hatioğlu, kendisine hamsili pilavı hatırlattığını dile getirdi. (AA)