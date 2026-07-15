Hamile kadını ‘TikTok’ta birlikte videoları yok’ diye kabloyla boğmaya çalıştı: Serbest bırakıldı

halktv.com.tr/ÖZEL HABER

Helin YILMAZ

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki, 18 haftalık hamile Ebrar D., eşi Bekir D. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ve öldürülmek istendiğini söyledi. Olayla ilgili ifade veren Ebrar D.'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Bekir D.'nin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Genç kadın yaşadığı korku dolu anları ve devam eden tehditleri halktv.com.tr'ye anlattı.

Ebrar D.'nin aktardığına göre olay, yaklaşık 12 saatlik çalışma mesaisinin ardından evinde uyuduğu sırada yaşandı. İddiaya göre alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşündüğü eşi Bekir D., kendisini uyandırarak "TikTok'ta neden bizim videomuz yok?" diye sordu.

Ebrar D. ise profil fotoğraflarında evli olduklarının görüldüğünü ve yeniden uyumak istediğini söylediğini belirtti.

KABLO İLE GENÇ KADINI BOĞMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine Bekir D.'nin üçlü priz kablosuyla kendisini boğmaya çalıştığını öne süren Ebrar D., evden gelen sesleri duyan kayınvalidesinin araya girdiğini, ancak bu kez eşinin yastıkla boğmaya çalıştığını iddia etti.

Ebrar D., boğuşarak kurtulduğunu ancak daha sonra kabloyla darbedildiğini, yumruklandığını ve saçlarından sürüklenerek ev içinde şiddete maruz bırakıldığını söyledi. Yüzü, sırtı ve bacaklarında yaralanmalar oluştuğunu belirten kadın, kendisini balkona atarak yardım istediğini ve polis çağrılmasını talep ettiğini ifade etti.

Ebrar D., olay sırasında kayınvalidesinin de kendisine yönelik şiddete engel olmadığını, aksine oğlunun daha önce cinayet suçundan cezaevinde kaldığını söyleyerek kendisini salona kilitlediğini iddia etti.

"SENİ ÖLDÜREMEZSEM ANNENİ, ONUN CENAZESİNDE SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ebrar D., Bekir D.'nin tehditlerini sürdürdüğünü belirtti. Kadının yayınladığı video paylaşımlarına göre Bekir D. kendisine, "Seni öldüreceğim. Kadın sığınma evine gidersen anneni öldüreceğim. Cenazesinde de seni öldüreceğim. Karnındakine güvenme" sözlerini söyledi.

Ebrar D., hem kendisinin hem de ailesinin can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşarak kamuoyuna duyurmaya çalıştığını belirten Ebrar D., polis merkezinde ifade verdiğini, bunun ardından Bekir D.'nin gözaltına alındığını ancak serbest bırakıldığını söyledi.

CİNAYETTEN 9 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ

Halk TV'ye konuşan Ebrar D., eşi Bekir D.'nin daha önce cinayet suçundan yaklaşık dokuz yıl cezaevinde kaldığını ve tahliye edildiğini anlattı.

Ayrıca Bekir D.'nin Çorum'da esnaftan ve bazı kişilerden "Sana ceza kestim" diyerek para talep ettiğini iddia etti.

Ebrar D., Bekir D.'nin arkadaşlarının uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle gözaltına alınmasının ardından eşinin alınmamak için İstanbul'a taşındığını söyledi.