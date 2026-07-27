Haluk Levent'in sevgilisinin mesajları ortaya çıktı! Evlilik vaadi, milyonluk borç ve bitmeyen cuma

Haluk Levent tarafından 'evlilik vaadi' ile dolandırıldığını iddia eden Sevda Kurt'un Whatsapp mesajları ortay çıktı. Kurt'un Levent'e verdiği paraları tahsil etmek için yazdığı mesajlarda 'Bir sonraki cuma' denilerek sürekli oyalandığı görüldü.

Dosyada yer alan iddialara göre Kurt, Levent’in evlilik vaadine inanarak farklı tarihlerde yaklaşık 90 milyon lira gönderdi. Kurt’a borçları karşılığında HLK isimli kripto para verildiği, ancak daha sonra bu varlıklara erişimin engellendiği ileri sürüldü.

"1 YILDIR CUMA DİYORSUNUZ"

Soruşturma kapsamında Kurt’un cep telefonunda yapılan ön incelemede, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya ile gerçekleştirdiği WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı.

Kaya’nın Kurt’a, " Sevda hanım merhabalar haftaya Cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız. Bu ödemeyi yaptıktan sonra da aynı gün kalan ödeme planı için net bilgi vereceğiz" mesajını gönderdiği belirtildi.

Kurt’un ise bu mesaja, "Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor" yanıtını verdiği görüldü.

Yazışmanın devamında Kaya’nın, "Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size bildireceğiz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ödemenin yapılmaması üzerine Kurt’un, "Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..." mesajını gönderdiği tespit edildi.

Sevda Kurt’un Haluk Levent ile tanışmasının Şubat 2022’de başladığı belirtildi. Kurt, Ahbap Derneği’nin sosyal medya hesabında yaşlı bir çiftin evinin onarılması amacıyla yayımlanan yardım çağrısının ardından 10 bin lira bağış yapmak istedi.

"SEVDA ABLANIZ PARA VERİYOR"

Sabah'ınh haberine göre; Kurt’un ifadesine göre kısa süre sonra kendisini Haluk Levent aradı. Levent’in dernek çalışanlarına "Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdiği ve Kurt’u dernek merkezine davet ettiği aktarıldı. Bu görüşmenin ardından taraflar arasında güven ilişkisi kurulduğu belirtildi.

İddiaya göre Levent, tanışmalarından yaklaşık bir hafta sonra İsviçre’de yatırımları bulunduğunu ancak nakit sıkıntısı yaşadığını söyleyerek Kurt’tan borç istedi. Kurt, Levent’in güvenilir biri olduğunu söylemesi üzerine 2022 yılı içinde Emrah Gödeliner adına kayıtlı hesaba üç parça hâlinde para gönderdi.

Kurt, aralarında protokol düzenlenmesine rağmen 160 bin dolarlık alacağını tahsil edemediğini ifade etti. Levent’e ulaşmaya çalıştığında kendisine borcun ödeneceğinin söylendiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını öne sürdü.

Kurt’un anlatımına göre Levent, Mart 2025’te bu kez 80 milyon lira borç istedi. Bu paranın verilmesi durumunda önceki borçlarını da 10 gün içinde kapatacağını vadetti.

Önceki alacağını geri alabilmek amacıyla Yeliz Kaya’nın hesabına 70 milyon lira daha gönderdiğini belirten Kurt, karşılığında 92 milyon liralık senet aldığını ancak yine ödeme yapılmadığını söyledi.

Kurt, Ekim 2025’te saat 05.00 sıralarında kendisini arayan Levent’in, "Hakkımda yakalama kararı var, para yatırmazsam tutuklanacağım" diyerek 9,4 milyon lira daha istediğini öne sürdü. Bu parayı da göndermesinin ardından Levent’e bir daha ulaşamadığını ifade etti.

Teminat olarak verildiği belirtilen "Nigella" adlı HLK/USDT coinlerinin bloke edildiğini söyleyen Kurt, "Haluk Levent tarafından yardımseverliğimden vurularak yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım" diyerek şikâyetçi oldu.

Soruşturma dosyasında ayrıca deprem döneminde gönderilen kripto para yardımlarının Ahbap Derneği hesaplarına aktarılmadan Levent’in kişisel borçlarına mahsup edildiği yönünde mesajların bulunduğu ileri sürüldü. Dosyadaki suçlamalara ilişkin soruşturma sürüyor.