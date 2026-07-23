Haluk Levent'in kardeşi hem belediyeyi hem sanatçıları mı çarptı? Aldığı başka verdiği bambaşka

Şile Bezi Festivali için belediyeden alınan ödemeler ile sanatçılara aktarılan ücretler arasında büyük farklar bulunduğunu ortaya çıktı. Tüm süreci de Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in yürüttüğü öğrenildi. Berkant Acil'in belediyeye milyonlarca liralık faturalar kestiği, sanatçılara ise bu tutarların çok küçük bir bölümünü, sadece yüzde 5 yüzde 10'ı civarında bir ödeme yaptığı tespit edildi. 1 milyon lira alacağı söylenen bir sanatçı, iki asgari ücreti tutarını bile alamadı. Sanatçılar da aldıkları ücretleri ifadelerinde doğruladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali’nin organizasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil’in, festival organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı öne sürüldü. Mali bilirkişi raporunda, sahne, ses ve ışık sistemi gibi harcamaların gerçeğe aykırı faturalarla yüksek gösterildiği iddia edildi.

İfadelerine başvurulan sanatçılar ise organizasyonun mali boyutuna ilişkin bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Berkant Acil’in “organizasyon masrafı” adı altında Şile Belediyesi’nden aldığı ödemelerin yüzde 5 ila 10’u sanatçılara ve ekiplerine aktarıldı.

6 MİLYON FATURA KESİP 600 BİN ÖDEDİ

Sıla için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık fatura kesilirken sanatçıya 625 bin lira ödendi.

Erdal Erzincan için belediyeye 1 milyon 750 bin lira fatura edildi. Sanatçıya yapılan ödeme ise 37 bin 500 lira oldu.

Atiye için 1 milyon 750 bin liralık fatura düzenlenirken sanatçıya 50 bin lira ödendi.

Sena Şener için belediyeye 1 milyon lira fatura kesildi. Sanatçıya 50 bin lira ödeme yapıldı.

Baba Zula için belediyeden 1 milyon lira alındığı, gruba ise 25 bin lira ödendiği kaydedildi.

Can Bonomo adına 2 milyon 250 bin liralık fatura düzenlenirken sanatçıya 250 bin lira aktarıldı.

Melek Mosso için belediyeye 3 milyon 500 bin lira fatura edildi. Sanatçıya yapılan ödemenin 312 bin 500 lira olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sıla, 4 Ağustos 2024’te festivalde sahne aldığını ve 625 bin lira kazandığını belirtti.

Sıla ifadesinde şunları söyledi:

“35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sanatçı olarak 04/08/2024 tarihinde sahne aldım. Bu etkinlikten 625.000 TL gelir elde ettim. Bana parayı Sur Müzik Organizasyon isimli firma havale etti. Buna ilişkin dekontu soruşturma dosyasına sunuyorum,

Ben bu işin bize Koşan Adam isimli firma tarafından getirildiğini biliyorum. Benim vereceğim konserlerle alakalı piyasa araştırması yapılacağı zaman menajerime ulaşılır. İşin durumuna ve nevisine göre fiyatı biz belirleriz. Benim aldığım ücret menajerlik dahil tüm ekibimin ücretidir”

SANATÇILAR SÜRECİ ANLATTI

İfadelerine başvurulan sanatçıların önemli bir bölümü, konser teklifinin Koşan Adam firması üzerinden geldiğini, ödemelerin ise Sur Müzik tarafından yapıldığını anlattı.

Sena Şener, “Bu işi bana Zirve Organizasyon getirdi. Zirve Organizasyon’un sahibi Müge Sözen’dir” dedi.

Can Bonomo, “Bu işi bana Koşan Adam getirdi, ödemeyi Sur Müzik Organizasyon yaptı” ifadesini kullandı.

Erdal Erzincan, “Kazandığım ücreti Sur Müzik Organizasyon gönderdi. Konser sonrası birlikte yemeğe gittik” dedi.

Zeynep Bakşi Karatağ ise “Sur Müzik’i tanımam. Bizi işe Koşan Adam firması soktu. Programı da onların yaptığını biliyorduk” diye konuştu.

Melek Mosso, “Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon’u tanımam” dedi.

Gazapizm de “Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon’u tanımam. Parayı Sur Müzik gönderdi” ifadesini kullandı.

DJ Eliz Öncel, konser teklifinin Koşan Adam firmasından Arif Sevik tarafından yapıldığını, ücretini elden aldığını söyledi.

Atiye, “Bu iş bana Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik’e kestik” dedi.

Baba Zula üyeleri de konser teklifinin Koşan Adam üzerinden geldiğini ve faturanın Sur Müzik’e kesildiğini belirtti.

Buray ise “Para bize Sur Müzik Organizasyon tarafından yatırıldı. Biz işi Koşan Adam firmasının yaptığını biliyorduk. Zaten anlaşmayı Koşan Adam ile yaptık” ifadelerini kullandı.