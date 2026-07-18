Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'a 60 milyon dolarlık konseri ortaya çıktı (!)

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent’in, iş insanı Hüseyin Başaran’a verdiği “mini konser” ortaya çıktı. Görüntülerde Levent’in, Başaran’ın evinde samimi bir ortamda eğlendiği ve ona şarkı söylediği görüldü. Başaran’ın, 60 milyon dolarlık gayrimenkulünü kız çocukları için yurt yapılacağı vaadine inanarak Levent’e verdiği iddia edilmişti.

BAŞARAN'IN '60 MİLYON DOLARLIK' ŞİKAYETİ!

Hüseyin Başaran ve Başaran Grubu şirketleri, 29 Haziran 2026’da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Haluk Levent, Yeliz Kaya, Esin Önder Çağlayan ve bazı şirketler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddialarıyla soruşturma yürütülmesini istedi.

Şikâyet dilekçesine göre Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya, 3 Şubat 2026’da Başaran Grubu yetkilileriyle görüştü. Görüşmede, üniversitede okuyan kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılacağı ve bu amaçla Başaran Grubuna ait taşınmazların satın alınmak istendiği öne sürüldü.

Taşınmazların bedelinin ABD ve Avrupa Birliği kaynaklı fonlardan karşılanacağı, ancak fonların gelebilmesi için tapuların önce Yeliz Kaya adına geçirilmesi gerektiğinin söylendiği iddia edildi. Başaran Grubu, Ahbap Derneği'nin kamuoyundaki güvenilirliği nedeniyle bu teklife inandığını savundu.

Dilekçede ayrıca, Hüseyin Başaran’ın 2018 yılında kızı Mina Başaran’ı uçak kazasında kaybetmesinden kaynaklanan manevi hassasiyetinin kullanıldığı ileri sürüldü. Başaran’ın bu nedenle kimsesiz kız öğrenciler için hazırlanacağı söylenen projeye destek verdiği belirtildi.

Başaran’ın şikâyetine göre İstanbul’un Eyüpsultan ve Kadıköy ilçeleri ile Karaman’ın Ayrancı ve Trabzon’un Arsin ilçelerinde bulunan toplam 22 taşınmaz devredildi. Başaran Grubu, bu gayrimenkullerin değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu savundu.

Taşınmazların, grup şirketlerinin uzun yıllardır çalışanı olan bir kişinin verdiği vekâletname kullanılarak Yeliz Kaya adına geçirildiği öne sürüldü. Başaran cephesi, taşınmazların bedeller ödenmeden devredilmesi yönünde şirket sahipleri tarafından açık bir talimat verilmediğini iddia etti.Şikâyete göre Yeliz Kaya adına geçirilen gayrimenkullerin önemli bir bölümü kısa süre içinde Esin Önder Çağlayan’a veya onun bağlantılı olduğu şirketlere aktarıldı.

Göktürk’teki Başaran Plaza’da bulunan iki bağımsız bölüm için 800 milyon liralık satış bedeli belirlendiği, ancak toplam ödemenin 156 milyon liranın biraz üzerinde kaldığı ileri sürüldü. Bu iki taşınmazın Yeliz Kaya’ya devredildikten bir gün sonra Esin Önder Çağlayan’a geçtiği belirtildi.

Eyüpsultan’daki B House projesinde bulunan dört bağımsız bölüm ile Kadıköy’deki Mina Towers’ta bulunan beş dairenin toplam bedelinin 494 milyon 265 bin lira olduğu kaydedildi. Tapuların Yeliz Kaya adına geçirildiği, bazı taşınmazların iki gün içinde Çağlayan’a devredildiği iddia edildi.

Başaran Plaza’nın ikinci ve üçüncü katlarındaki altı bağımsız bölüm için ise 897 milyon 800 bin liralık bedel üzerinde anlaşıldığı öne sürüldü. Bu taşınmazların Yeliz Kaya’ya geçtikten dört gün sonra Globus Savunma Sanayi ve Bilişim A.Ş.’ye aktarıldığı belirtildi.

Karaman’daki üç taşınmaz için 133 milyon 200 bin lira, Trabzon Arsin’deki fabrika ve arsalar için de 196 milyon 20 bin liralık bedel belirlendiği iddia edildi. Trabzon’daki mülklerin daha sonra Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’ye geçtiği öne sürüldü.

HALUK LEVENT SUÇLAMALARI REDDETTİ

Haluk Levent, Başaran’la arasındaki işlemlerin dolandırıcılık olmadığını savundu. Gayrimenkul ticaretinin alacak-verecek ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini, şikâyetin hukuki bir uyuşmazlıktan ibaret olduğunu söyledi.

Levent, gayrimenkullerin Başaran’ın ileri sürdüğü değerde olmadığını ve kendisi tarafından bazı ödemelerin yapıldığını belirtti.

Levent’in avukatı da 60 milyon dolarlık değerlemeye itiraz etti. Taşınmazların satış ve devirlerinin tarafların iradesiyle yapıldığını savundu.

PARA BURADA VİDEOSU DA ORTAYA ÇIKTI

18 Temmuz’da Haluk Levent’in ABD’den Hüseyin Başaran’a gönderdiği öne sürülen bir video yayımlandı. Görüntülerde Levent’in yurt projesinden söz ettiği ve “Para burada ağabey” dediği duyuldu.