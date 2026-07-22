AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi.

Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X (eski ismiyle Twitter) hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendiği açıklanmıştı.

HALUK LEVENT'İN HESABI ERİŞİME ENGELLENDİ

Erişim engeli kararının ardından Haluk Levent'in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabı kapatıldı. Levent'in hesabına girenler "Hesap erişime engellendi" uyarısıyla karşılaştı.

NE OLMUŞTU?

AHBAP soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları çerçevesinde başlatıldı.

Soruşturma sürecinde hazırlanan MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüklü miktarda para hareketleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.

Gözaltına alınan Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner tutuklandı.

VEDA MEKTUBU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, erişim engeli kararının ardından sosyal medya hesabından 'Veda' mektubu paylaşmıştı.

Levent mektubunda, "Şimdi Sayın Bakan Akın Gürlek'e sesleniyorum... Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var: Ekber. O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar..." ifadelerini kullanmıştı.