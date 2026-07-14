Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Kumarhaneden kendisine jeton aldırıyordu

Haluk Levent'in kuruculuğunu yaptığı AHBAP Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Sanatçı Haluk Levent ile 2021 yılında turizm işi yaparken tanıştığını ve daha sonra kendisinin resmi şoförü olduğunu belirten Çetin, AHBAP Derneği ile hiçbir bağının bulunmadığını, yalnızca şoförlük yaptığını öne sürdü.

"BANKALARLA SİCİLİ BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ HESABI YOKTU"

Haluk Levent'in bankalarla sicilinin bozuk olması nedeniyle kendi hesabının olmadığını ve kredi kartı kullanmadığını belirten Çetin, ünlü şarkıcının kendi hesabını kullandığını iddia etti.

Kendi banka hesaplarının Haluk Levent tarafından üçüncü kişilere para göndermek amacıyla kullanıldığını iddia eden Çetin, tüm transfer talimatlarının kendisine bizzat WhatsApp üzerinden geldiğini ve bu mesajları ileride kanıt olması amacıyla telefonunda saklamasını sağladığını ifade etti.

İlker Çetin, hesap üzerinden gönderilen paraların açıklama kısmına "borç", "borç iade" ya da "Haluk Levent'in bilgisi" yazıldığını, ayrıca Levent’in sadece kendisinin değil, diğer çalışanlar Halil Bostancı ve Cengiz Kara’nın da hesaplarını kullandığını dile getirdi.

"HESABIMI KULLANDIRARAK KUMARHANEDEN KENDİSİNE JETON ALDIRIYORDU"

İlker Çetin, emniyette verdiği ifadede Haluk Levent'in Kıbrıs konserleri sırasında kumarhaneye gittiğini ancak kendisinin bizzat oynadığına şahit olmadığını iddia etti. Kumarhanede yanından ayrıldığını ancak kendi banka hesabını kullanarak Haluk Levent’e kumar jetonu aldırdıklarını söyleyen Çetin, tek seferde 1.000.000 TL ile 2.000.000 TL arasında değişen son derece yüksek meblağlarda jeton alımı yapıldığına şahit olduğunu öne sürdü.

"BENİM ÜZERİMDEN YELİZ KAYA'YA PARA GÖNDERİYORDU"

İfadesinde Ankara'da yaşanan bir para teslimatına da değinen Çetin, Haluk Levent’in telefonla gönderdiği bir konuma giderek bir firmadan yüklü miktarda nakit para aldıklarını anlattı. Bu parayı daha sonra Vakıfbank şubesinden kendi adı üzerinden Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına yatırdığını belirten Çetin, paranın kaynağını ya da ne parası olduğunu bilmediğini, sadece patronunun emirlerini yerine getirdiğini savundu.

"İlker Çetin isimli şahsın hesaplarından Yeliz Kaya isimli şahsın hesaplarına aynı tarihler arasında 45 işlemde 210.336.068,97 TL para transferi olduğu görülmüştür. Yeliz Kaya ile aranızdaki parasal ilişkinin sebebi nedir? Bu paralar hangi iş veya işlem nedeni ile transfer edilmiştir? Paraların kaynağı nedir? Transfer edilen meblağlar nerelerde kullanılmıştır? Detaylı olarak açıklayınız." sorusuna Çetin'in yanıtı şöyle oldu:

"Haluk Levent kendi hesabı olmadığı için benim hesabımı kullanarak Yeliz Kaya ve diğer şahsi alacaklılarına para gönderilmesi amacıyla hesabıma Yeliz Kaya'dan para gönderimi sağlamıştır. Haluk Levent, Zafer Yay ve Cengiz Kara ile birlikte Ankara'da bir şahıstan yüklü miktarda nakit para alınmış ve bu para Ankara Vakıfbank şubesinden benim adıma, Yeliz Kaya'nın hesabına yatırılmıştır. Paranın kimden alındığını ve ne parası olduğunu hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla telefonuma Haluk Levent'ten gelen konum üzerine araçla firma gibi bir yere gidip parayı getiren şahıs ya da şahısları tam olarak hatırlamıyorum. Tamamen Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum."

"İŞSİZ KALMAKTAN KORKTUĞUM İÇİN SES ÇIKARMADIM"

Kendi hesabı üzerinden dönen milyonlarca liralık bu para trafiğinden ciddi şekilde şüphelendiğini ve rahatsız olduğunu aktaran İlker Çetin, "Bu işlemlerin tamamı işverenim Haluk Levent’e aittir. Ben durumdan şüphelendim ancak işsiz kalmaktan korktuğum için kendisine soru sormadım" diyerek suçlamaları kabul etmediğini ve sadece bir çalışan olduğunu ifade etti.