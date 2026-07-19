"Haluk Levent beni evlenme vaadiyle kandırdı" demişti: 210 milyonluk protokole imza atmış! İşte o belge

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında verdiği ifadede Haluk Levent'in kendisini evlilik vaadiyle kandırarak yaklaşık 90 milyon lira dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'un imzaladığı yeni bir belge ortaya çıktı.

1 Haziran 2026 tarihli "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü" başlıklı belgede, Haluk Levent ile Sevda Kurt arasındaki borç ilişkisinin düzenlendiği ortaya çıktı.

90 MİLYONLUK BORCA 210 MİLYON LİRALIK ÖDEME PROTOKOLÜ

Protokole göre Haluk Levent'in Sevda Kurt'a olan borcu; 50 milyon 250 bin TL, 19 milyon 750 bin TL, 9 milyon 400 bin TL ve 160 bin dolar kalemlerinden oluşuyor.

Belgede tarafların, kur farkı, enflasyon farkı ve zarar hesaplamalarıyla birlikte toplam borç miktarının 210 milyon TL olduğu konusunda mutabakata vardıkları, ödeme planında ise 210 milyon liranın üç taksitte ödenmesi kararlaştırılmış:

30 Haziran 2026'da 50 milyon TL,

30 Temmuz 2026'da 80 milyon TL,

31 Ağustos 2026'da 80 milyon TL.

DAHA ÖNCE DE 3 MİLYON VERİP 4.5 MİLYON DOLAR GERİ ALMIŞ

Konuya ilişkin paylaşılan bilgilere göre Sevda Kurt'un ifadesinde yer alan dolandırıcılık iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Sevda Kurt'un, 2023 yılında da Haluk Levent'e 3 milyon dolar borç verdiği, kısa süre içerisinde ise 4,5 milyon dolar geri ödeme aldığı öğrenildi.

SEVDA KURT "EVLENME VAADİ İLE DOLANDIRILDIM" DEMİŞTİ

Haluk Levent’e 90 milyon lirasını kaptırdığını öne süren 51 yaşındaki Sevda Kurt ise gözaltına alınmasının ardından verdiği ifadesinde, Haluk Levent ile Ahbap Derneği’ne yaptığı bir bağış sonrası tanıştığını kaydetti. Sevda Kurt ifadesinde, “Ben 22 yaşında ABD’ye gittim. Orada 20 yıla yakın kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye’ye döndüm. Orada 4.5 milyon dolar kazancım oldu” demişti.

‘EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANEDE ÖĞRENDİM’

Haluk Levent ile yaşlı bir aileye yardım yapma sürecinde tanıştığını kaydeden Kurt, “Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri ve konserlerine davet etti. Haluk Bey bana ‘evleneceğiz; çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim” dedi.

"'BORÇLARI ÖDERSEM EVLENECEĞİZ' DEDİ"

Sevda Kurt, ifadesinin devamında şunları söylemişti:

"Ben kendisine inandım, 'borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Bende Amerika'daki paralarımı buraya aldım onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım, paraları dolar olarak kendisine verdim, parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Benim evlilik hayallerim çalındı." Sevda Kurt, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.