Haluk Levent AHBAP adına çek çıkartıp çıkartıp dağıtmış! Eski sayman itiraf etti

Ahbap Derneği soruşturmasında ifade veren eski sayman Hüseyin Küçük, Haluk Levent’in derneğin iktisadi işletmesi adına çek çıkartarak ticari ilişkilerinde kullandığını anlattı. Küçük, derneğin deprem sürecinde 4 milyar lira topladığını belirtirken felaketten sonra da Levent'in 'kendi istediği' kişileri göreve getirdiğini savundu. Küçük, "Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent çek çıkartmış. Bu çekler bir sürü kendi ticari alacak verecek meselelerinde kullanılmış." dedi.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan derneğin eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Hüseyin Küçük ile Fatih Eke’nin emniyet ifadelerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Küçük, 2022 ile Mayıs 2024 arasında derneğin saymanlığını yaptığını söyledi. Bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştığını savunan Küçük, deprem döneminde bazı günler 50-60 sözleşme imzaladıklarını ve yüzlerce alım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Küçük, yapılan alımların piyasa fiyatlarının altında olduğunu ve alınan malzemelerin deprem bölgesine gönderildiğinin denetimlerle belirlendiğini ileri sürdü.

"4 MİLYAR LİRA TOPLADNI"

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre; Derneğin deprem döneminde topladığı yardım miktarına ilişkin konuşan Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğim kadarıyla 4 milyar TL civarında para toplandı. Bu para, depremin ilk gününden itibaren bölgeden gelen ihtiyaçlar çerçevesinde ve özellikle bölgedeki AFAD yetkililerinin, vali ve kaymakamların bize ilettiği ihtiyaç skalasına uygun olarak harcanmış ve deprem bölgesine ulaştırılmıştır."

Derneğin İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini savunan Küçük, incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini söyledi.

"Hem İstanbul Valiliği hem de İçişleri Bakanlığı tarafından bu süreçleri doğru ve düzgün yaptığımıza dair dernek incelenmiş ve raporlanmıştır. En son 2025 senesinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri incelemelerini yapmış, benim dernek yönetiminden ayrıldığım 2024 Mayıs ayı da dahil olmak üzere herhangi bir suistimal ve problem görmemişlerdir."

Küçük, deprem sonrasında oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle yönetim kurulu olarak tedirgin olduklarını ve derneğin harcamalarının bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini kendilerinin talep ettiğini belirtti.

"Bu denetim tabii ki o dönemde çok detaylı bir denetim değildi. Biz gelen paranın doğru harcandığı denetlensin diye kendimiz istedik. Bir de uluslararası denetim olsun istedik. İsmini şu an hatırlamadığım bir şirket de denetime geldi. Bu gelen denetim elemanlarıyla önceden bir tanışıklığımız yoktur."

"AHBAP ADINA BİR SÜRÜ ÇEK ÇIKARTMIŞ"

Telefonunda çek görüntülerinin bulunmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Küçük, yönetimden ayrılmalarının ardından Haluk Levent’in Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına çek çıkarttığını iddia etti.

"Biz Ahbap Derneği yönetiminden ayrıldıktan sonra Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent çek çıkartmış. Bu çekler bir sürü kendi ticari alacak verecek meselelerinde kullanılmış. Tabii ben hem avukat olmam hem Ahbap Derneği eski yönetim üyesi olmam ve Haluk Levent'i tanıyan biri olmam sebebiyle o dönemde bu çekleri Haluk Levent'ten alan bazı şahıslar benim numarama bir şekilde ulaşarak, çeklerin ödenmesi alınmayınca çeklerin görüntüsünü bana atarlardı. Ben de bu çeklerle ilgili bir bilgimin olmadığını söylerdim."

Küçük, söz konusu çeklerin taraflarıyla herhangi bir görüşme yapmadığını savundu. Çeklerin bankadan alınarak başka kişilere verildiğini öğrenmesi üzerine Haluk Levent ve Yeliz Kaya ile tartıştığını anlattı.

"ABİ BU ÇEKLERİ TOPLUYORUZ"

"Bu çeklerin bankadan alınıp başka şahıslara dağıtıldığını duyunca çok sinirlendim, hem Haluk Levent'e hem de cirosu olan Yeliz Kaya ile çok esaslı kavgalar ettim. Sadece ve sadece bu olayı doğru bulmadığım için bu tepkiyi gösterdim. Telefonumda bulunan çeklerin bir kısmı, daha sonra bu çekler ödenince Yeliz Kaya tarafından 'Abi bu çekleri toparlıyoruz.' diye bana göndermiş olabilir. Çeklerin kesildiği ve alındığı tarihte ben Ahbap Derneğinde bulunmuyordum."

"KENDİSİNE HAYIR DİYEMEYECEK KİŞİLERİ GETİRDİ"

Küçük, Mayıs 2024’e kadar görev yapan yönetim kurulunun herhangi bir usulsüzlüğe izin vermeyeceğini ileri sürdü. Daha sonraki yönetimin ise dernek çalışanlarından oluşturulduğunu iddia etti.

"2024 Mayıs ayına kadar Yönetim Kurulunun herhangi bir usulsüzlüğe izin vermesi mümkün değildir. Ekonomik durumları iyi, saygınlıkları üst düzey insanlardır. Zaten dosya kapsamında iddia edilen usulsüzlüklerin tamamı 2024 yılı tarihinden sonradır. Yeni Yönetim Kurulundaki kişilerin hepsi Ahbap çalışanlarından oluşturulmuştur. Daha doğrusu biz Yönetim Kurulundan gönderilerek kendisine 'hayır' diyemeyecek çalışanlardan oluşan bir Yönetim Kurulu oluşturmuştur. Olayın aslı budur. İş ve işleyişten anlayan biz deneyimli kişileri uzaklaştırıp, iş ve işleyişten uzak kendi kişisel işlerine hizmet edecek bir dernek yapısı oluşturduktan sonra, derneği kullanarak her türlü çek, senet, gayrimenkul işlerine girmiş ve birçok insanı mağdur etmiştir."

"ÇEKLERİ TAHSİL EDEMEDİM"

Soruşturma kapsamında ifade veren Fatih Eke ise “Nigella Chain” isimli kripto para ekosistemini 2025 yılının başında Haluk Levent’e sattığını söyledi. Levent’in projenin adını “HLK” olarak değiştirdiğini belirten Eke, satış karşılığında verilen çeklerin tamamını tahsil edemediğini öne sürdü.

"Bu satış ile ilgili Haluk Levent bana çekler verdi. Bu çeklerin de tamamının karşılığını alamadım. Bu konu ile ilgili dava açıldı ve Haluk Levent bu konudan dolayı ceza da almıştı. Bu coinler Türk borsasında yoktu. Zaten Türkiye dışına ve içine de transferi mümkün değildi. Bu işler için ücreti mukabilinde yazılımcı olarak çalışanlarım vardı. Ancak herhangi bir ortağım yoktu. Haluk Levent'e sattıktan sonra bu kripto işleri ile herhangi bir uğraş içerisinde bulunmadım."

Eke, satış için toplam 7 milyon dolar karşılığında anlaştıklarını ileri sürdü. Yaklaşık 3 milyon dolarlık çek aldığını söyleyen Eke, kalan tutarın bir bölümünün nakit ve banka yoluyla ödendiğini belirtti.

"1,5 MİLYON DOLAR DÜŞÜŞ YAPTI"

Eke, Haluk Levent’in kendisinden Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir okul yapmasını istediğini de iddia etti.

"(Haluk Levent) Benim Ahbap Derneği için Hatay Samandağ'da bir okul yapmamı istemişti. Adı da Nigella Sörf Merkezi idi. Projeyi satın alınca 1,5 milyon dolar da okul için bu satış hesabında kendisi (Haluk Levent) düşüş yaptı. Geriye kalan 1,5 milyon dolar da yazılımcı ve diğer teknik tarafa borcum vardı. Bunları ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Ben kullandığım çeklerden ödenmeyen kısmını, kullandığım kişiler benden tahsil etmek istedi. Bu nedenle zor durumda kaldım. Bana küçük küçük paralar gönderiyordu. Bu sebepten dolayı işlerim zarar gördü. Ayrıca okul projesi de parası benden kesilmiş olmasına rağmen atıl kaldı. Ben okulun yapılmamasını öne sürerek parasını istediğimde de 250 bin dolar civarında ödeme yaptı. 'Üstünü de istemiyorum yeter ki bana vermiş olduğun çekleri öde.' dedim."

Eke, Yeliz Kaya’nın hesabına gönderdiği paraların Haluk Levent’in talimatıyla aktarıldığını savundu. Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyleyen Eke, suçlamaları kabul etmedi.

"Haluk Levent ile aramızda bir ticari ilişki gerçekleşmiştir ve bu ticari ilişkiden kaynaklı da mağdur olmuşumdur. Benim Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantım yoktur. Suçsuzum ve mağdurum."