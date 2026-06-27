Haluk Levent açıklama için tarih verdi! Fatih Altaylı 'hesapları göster' demişti

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkındaki ticari iddialarla gündeme gelen AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'e yönelik bir şeffaflık çağrısı yaparak 6 Şubat depremleri sonrasında Haluk Levent'in "Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz, çok şeffaf olacağız" sözlerini hatırlatmıştı. Aradan geçen üç yılın ardından AHBAP'ın internet sitesinde detaylı bir hesap dökümü bulunmadığını belirten Altaylı, "O günlerde Haluk Levent her yerde 'Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız' sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent 'Kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir" demişti.

HALUK LEVENT'TEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Fatih Altaylı'nın bu çıkışının ardından Haluk Levent sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Son günlerde şahsi ekonomik sorunlarının basında yer almasıyla birlikte dernek bağışlarının dağıtımına yönelik soru işaretlerinin de ortaya çıktığını belirten Levent, bu konuya açıklık getirdi. Deprem dönemine ait tüm dernek hesaplarının geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini ve denetimden geçtiğini ifade etti.

"KURUŞU KURUŞUNA AÇIKLAYACAĞIM"

Kimsenin aklında en ufak bir şüphe kalmasını istemediğinin altını çizen Haluk Levent, deprem yardımlarına dair tüm mali detayları şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşma kararı aldığını duyurdu. Levent, "Hiç kimsede en ufak şüphe kalmaması için tek tek, kalem kalem, kuruşu kuruşuna bu çalışmaları sosyal medya hesaplarımdan anlatacağım" ifadelerini kullandı ve detaylı hesap dökümünün perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacağını ilan etti.

"ŞAHSİ TİCARETİM İLE AHBAP TAMAMEN AYRI"

Daha önce yaptığı bir açıklamasında kendi ekonomik durumuyla ilgili haberlere de değinen ünlü sanatçı, zaman zaman şahsi mali dengesini kurmakta zorlandığını açık yüreklilikle ifade ettiğini belirterek yürüttüğü ticari faaliyetlerin, başkanlığını yaptığı yardım kuruluşuyla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını ifade etti. Levent, "Benim şahsi ticaretlerim ayrı, AHBAP Derneği tamamen ayrıdır" diyerek derneğin güvenilirliğinin altını bir kez daha çizdi.