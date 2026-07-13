Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" demişti: Bülent Turan'dan yanıt geldi

Gözaltına alınan Haluk Levent'in "15 gündür mesaj atıyorum" dediği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Levent'e yanıt verdi. Turan, "Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları ile gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada şahsi borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirtmiş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a günlerce ulaşmaya çalıştığını ifade etmişti.

Levent'in "15 gündür mesaj atıyorum" dediği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Levent'e yanıt verdi.

Turan, Türkiye'de 103 bin derneğin bulunduğunu bu derneklere yapılan denetimlerin gelişigüzel olmadığını dile getirdi. Turan, "Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin" dedi.

TURAN'DAN HALUK LEVENT'E YANIT

Bülent Turan'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir.

Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin."

HALUK LEVENT NE SÖYLEMİŞTİ?

Haluk Levent, gözaltına alınmasının ardından açıklama yapmıştı. Levent, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."