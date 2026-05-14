Halkı zehirleyeceklerdi! Başkentte 40 ton et ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince bir tesise düzenlenen operasyonda, 40 ton et ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit edecek koşullarda üretildiği belirlenen et ürünlerini piyasaya sürmek isteyen iki kişi gözaltına alındı.

40 TON ETİ PİYASAYA SÜRMEK İSTEYENLERE BASKIN

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam'daki bir tesise operasyon düzenledi.

Belpınar Mahallesi'ndeki bir et entegre tesisine yapılan baskında; halk sağlığını tehdit edecek koşullarda üretildiği belirlenen 40 ton et ürünü ele geçirildi.

İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

50 milyon 655 bin lira değerindeki et ürünlerini kanuna aykırı yöntemlerle piyasaya sürme hazırlığında olan işletme sahipleri R.E. ile O.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)