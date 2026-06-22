Halk TV'yi hedef alan kredi iftirasına CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında basın üzerindeki baskıları ve özellikle Halk TV'yi hedef alan asılsız iddiaları gündeme taşıdı. Dolaşıma sokulan kredi yalanlarına değinen Emre, asıl sorgulanması gerekenin Ziraat Bankası üzerinden yandaş kanallara aktarılan kaynaklar olduğunu belirtti. Emre şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde de dolaşıma ne sokuldu? Efendim Halk TV ile Sözcü TV 100 milyon dolar, efendim, yandaş bilmem nelerden kredi almış bankalardan, şuradan buradan diye. Tabii bunun yalan olduğu ortaya çıktı ama bu vesileyle bir kez daha dile getirelim. Ziraat Bankası, çiftçimizin, çiftçiliğin gelişmesi adına Türkiye'de bu maksatla onlara kredi temini amacıyla kurulmuş bir banka. Yandaş bir kanalın yandaş edilmesi maksadıyla 800 milyon dolar kredi verildi. Bakın, bu konuda bizzat ben Mehmet Şimşek'e daha önce soru sordum. Gelen cevapta buna 'müşteri sırrı' dedi. Nasıl müşteri sırrıysa, neresi sırsa... Yani bu 800 milyon doların geri ödemesi oldu mu? Olduysa ne kadar ödendi? Kalan miktar ne kadar? Ne kadar yapılandırıldı? Borç miktarı ne kadar? Bu devlet sırrı."

"İKTİDAR VE YANDAŞLARI LALE DEVRİ YAŞIYOR"

Sivil toplum kuruluşlarının ve basının büyük baskı altında olduğunu, gazetecilerin sudan sebeplerle tutuklandığını ifade eden Emre, iktidarın ve ona destek verenlerin Türkiye'nin gerçeklerinden koptuğunu vurguladı. Emre açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Basın çok baskı altında, basın mensupları sudan sebeplerle tutuklanıyor. Sivil toplum kuruluşları, hakkıyla işini yapmaya çalışanlar büyük baskı altında ve bu dayanışmayı göstermek durumundayız. Bu süreçte gazetecilere hakaret edildiği, iftiralar atıldığı, yine az sayıdaki televizyon kanallarına da bu iftiraların devam ettiğini görüyoruz. Ve dikkat edin, bu plan yönetimi de bu kanallarda sürekli her gün programlarda. Yani görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar aradaki iş birliğini net olarak görüyor. Burada çünkü bir lale devri yaşıyor iktidar ve yandaşları; onlara payanda olanlar, destek olanlar. Türkiye'nin gerçeklerini görmüyor, lale devrini yaşıyor. Türkiye ise her geçen gün gerek içeride gerek dışarıda çok büyük problemler altında. Ve dediğim gibi, biz bunu elbette, bu kumpasların bir bir üstesinden geleceğiz."

HALK TV'YE YÖNELİK İFTİRAYA CAFER MAHİROĞLU'NDAN NET YANIT

Zeynel Emre'nin Meclis gündemine taşıdığı kumpas iddialarının ana hedefindeki Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gazeteci Fuat Uğur tarafından ortaya atılan "yüklü miktarda usulsüz kredi" iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı. "Ne öyle bir kredi aldım, ne öyle bir banka müdürü tanıyorum ne de herhangi bir bankaya bir kuruş kredi borcum var" diyen Mahiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar hakkımda yüzlerce haber yapıldı. Büyük bölümü baştan sona yalandı ama buna rağmen hiçbirine dava açmadım. Eleştiri hakkına saygı duyan biri olarak, hakaret içerse bile tamamını hoşgörüyle karşıladım. Fakat yalan ve iftira bir itibar suikastine, bilinçli bir operasyona dönüşünce bireysel hoşgörünün değil hukukun konusu olmalı. Hakkımda ortaya atılan son iddia yüklü bir krediyi usulsüz şekilde aldığıma ilişkindir. Ne öyle bir kredi aldım, ne öyle bir banka müdürü tanıyorum ne de herhangi bir bankaya bir kuruş kredi borcum var. Kasıtlı yapılan bu habere imza atanlara ve yayanlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan ediyorum."