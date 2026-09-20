Halk TV canlı yayınında eylem! 'Emeklilikte Adalet Arayanlar' seslerini böyle duyurdu

Halk TV pazar sabahı yayınında EMADDER üyeleri tarafından haklarını duyurmak için eylem yapıldı. Gökhan Kayış ile Hafta Sonu Haber programı devam ederken, stüdyoya gelen kademeciler "Bugün burayı bayram yerine, eylem alanına çeviren kademeciler stüdyomuzu bastılar" sözleriyle karşılarken, ardından konukları kendisinin davet ettiğini belirtti.

"ADALETİN PARTİSİ OLMAZ"

EMADDER temsilcisi Mihriban Uğurlu, mücadelelerinin siyasi parti ayrımı gözetmediğini belirterek tüm partilerin desteğini almak istediklerini söyledi.

EYT düzenlemesinin tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle yasalaştığını hatırlatan Uğurlu, kademe sorununun da ortak iradeyle çözülmesi gerektiğini belirterek, “Tek bir partiden adalet istenmez. Çünkü adaletin partisi olmaz” dedi.

EMADDER temsilcisi, Ankara'da Bakanlık ve AKP Genel Merkezi ile görüşmeler yaptıklarını, farklı kentlerde de eylemler düzenlediklerini söyledi.

“YAŞ UÇURUMUNA İSYAN EDİYORUZ”

Kademe talebinin temelinde 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişleri arasındaki emeklilik yaş farkının bulunduğunu belirten Mihriban Uğurlu, EYT düzenlemesinin ardından kendi gruplarının büyük bir yaş farkıyla karşı karşıya kaldığını savundu.

“Biz yaş uçurumuna isyan ediyoruz” diyen Mihriban Uğurlu, 27 yıldır çalışma hayatında olduğunu ve yüksek prim gününe rağmen emeklilik hakkına ulaşamadığını ifade etti.

Emeklilik taleplerinin yalnızca ekonomik gerekçelere dayanmadığını söyleyen Mihriban Uğurlu, yaşanan durumun kendisinde “ayrımcılık” ve “ötekileştirilmiş hissetme” duygusu yarattığını belirtti.

“BİR DAKİKA ARAYLA DOĞAN İKİZLERDEN BİRİ EMEKLİ OLUYOR”

Programda kademe mağduriyetini anlatmak için ikiz kardeşler üzerinden örnek de verildi.

Mihriban Uğurlu, derneklerinde çok sayıda ikiz bulunduğunu belirterek, “6000 gün primi olan ikizlerden birisi emekli oluyor. Ama 8500 gün primi olan diğer ikiz emekli olamıyor. Aralarında 1 dakika var” dedi.

Canlı yayında slogan atan grup, “Hak, hukuk, kademe” ve “Kademe burada, adalet nerede” sloganlarıyla emeklilikte kademe düzenlemesi taleplerini dile getirdi.