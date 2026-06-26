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Halk TV Türkiye Halk sağlığıyla böyle oynadılar! 9 ton bozuk süt yakalandı, işletme mühürlendi

Halk sağlığıyla böyle oynadılar! 9 ton bozuk süt yakalandı, işletme mühürlendi

Ankara Altındağ'da bir işletmeye düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

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Halk sağlığıyla böyle oynadılar! 9 ton bozuk süt yakalandı, işletme mühürlendi
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ürünleri üretim imalathanesine gerçekleştirilen baskında, halk sağlığını hiçe sayan çok miktarda bozuk ürün ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde, piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirlenen tam 9 ton bozuk süt ve süt ürününe el koyuldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, işletmedeki usulsüzlükler ve bozuk ürünler deşifre edildi.

İŞLETME KAPATILDI, 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Halk sağlığını tehlikeye atan kaçak üretime karşı yasal süreç başlatıldı. Operasyonun ardından konuyla ilgili şüpheli 1 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Söz konusu imalathaneye ise idari para cezası uygulanarak, işletme faaliyetten tamamen men edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Para Cezası
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