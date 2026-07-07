Halikarnas Balıkçısı’nın kentinde edebiyat Turgutreis Meydanı’na taşındı

YAYDER Turgutreis Kitap ve Edebiyat Fuarı, beşinci gününde Turgutreis Meydanı’nda okurları ağırlamayı sürdürdü. 1 Temmuz’da başlayan ve 15 Temmuz’a kadar devam edecek fuarda yayınevleri stant açarken; imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, şiir ve öykü dinletileri düzenlendi.

Fuarın öne çıkan yönlerinden biri, Bodrum’da yaşayan yazarların yoğun katılımı oldu. Yaklaşık 45 yazar fuar alanında okurlarla bir araya geldi, kitaplarını imzaladı, vatandaşlarla sohbet etti ve düzenlenen edebiyat etkinliklerine katıldı. Bodrum dışından gelen yazarlar da fuar programında yer alarak okurlarla buluştu.

Halikarnas Balıkçısı’yla edebiyat tarihinde özel bir yeri bulunan Bodrum’da, yazarların ve okurların aynı meydanda buluşması fuara ayrı bir anlam kazandırdı. Turgutreis Meydanı, beşinci gün itibarıyla yalnızca kitapların sergilendiği bir alan değil; yazarların, yayıncıların, okurların ve kültür insanlarının doğrudan temas kurduğu canlı bir kültür alanına dönüştü.

Fuar kapsamında YAYDER Genel Başkanı Ali Avcu, YAYDER Ege Temsilcisi Selçuk Arslan, “Benim Birçok Evim Var” kitabının yazarı gazeteci ve yazar Zülal Atagün ile yazar Necmi Aksu da okurlarla buluşarak fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KİTAP FUARLARI YALNIZCA KİTAP SATIŞI YAPILAN ORGANİZASYONLAR DEĞİLDİR"

YAYDER Genel Başkanı Ali Avcu, fuarın Bodrum’un kültür-sanat yaşamına katkı sunmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, Turgutreis Meydanı’nda oluşan ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Avcu, “Kitap fuarları yalnızca kitap satışı yapılan organizasyonlar değildir. Aynı zamanda yazarların, yayıncıların ve okurların aynı zeminde buluştuğu kültür alanlarıdır. Turgutreis’te beşinci güne geldiğimizde gördüğümüz ilgi, Bodrum’un kitapla ve edebiyatla kurduğu bağın güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Fuarın en önemli yanlarından birinin Bodrum’da yaşayan yazarların katılımı olduğunu vurgulayan Avcu, “Bodrum yalnızca geçmişte edebiyatla anılan bir kent değil; bugün de yazan, üreten, düşünen çok güçlü bir yazar damarına sahip. Yaklaşık 45 yazarımızın fuarda okurlarla buluşması, imza günlerine ve şiir dinletilerine katılması bizim için çok kıymetli. Bunun yanında farklı kentlerden gelen yazarların da Turgutreis’te okurlarla buluşması fuarın kültürel çeşitliliğini güçlendirdi. Turgutreis Meydanı bu süreçte gerçek anlamda yaşayan bir kültür alanına dönüştü” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLMALIDIR"

YAYDER Ege Temsilcisi Selçuk Arslan da Bodrum’un yalnızca denizi ve turizmiyle değil, kültürü, sanatı ve edebiyatıyla da geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

Arslan, “Kitap ve Edebiyat Fuarı’nın bu anlamda çok değerli bir buluşma olduğuna inanıyorum. Bodrum, geçmişten bugüne pek çok sanatçıya ve yazara ilham veren bir kenttir. Bu kimliğini daha da güçlendirerek gerçek bir kültür ve sanat merkezi olmalıdır” dedi.

Yerel yazarların üretimlerinin görünür kılınmasının önemine dikkat çeken Arslan, “Bir kentin hafızası, o kentte yazılan kitaplarla, anlatılan hikâyelerle ve yetişen yazarlarla güçlenir. Bu fuarın hem Bodrum’un kültürel yaşamına hem de yerel edebiyatın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"KİTAP FUARLARI YALNIZCA İMZA GÜNLERİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

“Benim Birçok Evim Var” kitabının yazarı gazeteci ve yazar Zülal Atagün ise kitap fuarlarının okuma kültürünü güçlendiren önemli buluşmalar olduğunu söyledi.

Atagün, “Kitapla, yayıncılıkla ve okurla kurulan her doğrudan temas çok kıymetli. Kitap fuarları yalnızca imza günlerinden ibaret değildir; fikirlerin dolaşıma girdiği, okurların yazarlarla konuşabildiği, çocukların ve gençlerin kitapla daha yakın ilişki kurabildiği alanlardır” dedi.

Turgutreis’te oluşan atmosferin Bodrum’un kültür yaşamı açısından değerli olduğunu belirten Atagün, “Bodrum’da yaşayan yazarların fuarda güçlü biçimde yer alması kentin edebiyat belleği açısından anlamlı. Buna farklı yerlerden gelen yazarların katılımı da eklenince fuar, yerel üretimle daha geniş edebiyat çevrelerini aynı meydanda buluşturan önemli bir kültür etkinliğine dönüşüyor” diye konuştu.

"BENİM İÇİN YAZMAK YALNIZCA İNSANI ANLATMAK DEĞİLDİR"

Kitaplarında hayvan sevgisini, yaşam hakkını ve insanın doğayla kurduğu ilişkiyi işleyen yazar Necmi Aksu da fuarda okurlarla buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Aksu, “Benim için yazmak yalnızca insanı anlatmak değildir. İnsanla birlikte yaşayan canlıları, doğayı ve bu dünyayı paylaştığımız bütün varlıkları da anlatmaktır. Hayvanlar hayatımızın kenarında duran varlıklar değil, bu dünyanın ortak sahipleridir” dedi.

“Ben Pamuk” adlı kitabında da bu bakışı anlatmaya çalıştığını ifade eden Aksu, “Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin hayvanlara yalnızca sevgiyle değil, sorumluluk duygusuyla da yaklaşması gerektiğine inanıyorum. Kitap fuarları, bu konuları okurlarla doğrudan konuşabildiğimiz çok değerli alanlar” ifadelerini kullandı.

YAYDER Turgutreis Kitap ve Edebiyat Fuarı, 15 Temmuz’a kadar yayınevi stantları, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, şiir ve öykü dinletileriyle Turgutreis Meydanı’nda okurları ağırlamayı sürdürecek.