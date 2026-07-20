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Halk TV Türkiye Haliç'teki iş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Köprü ayağına çarpan tekneden böyle düştü

Haliç'teki iş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Köprü ayağına çarpan tekneden böyle düştü

Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedini buldu. Tur teknesinin çarpma anı ve Konya'nın denize düştüğü anlar kamerada.

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Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli 32 yaşındaki Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü. Denizde arama çalışmaları başlatan ekipler Konya'nın cesedini buldu. Tur teknesinin köprü ayağına çarpma anı ve Yasin Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Tekne kaptanı Mehmet P. ise sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

Haliç'teki iş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Köprü ayağına çarpan tekneden böyle düştü - Resim : 1

Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

Haliç'teki iş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Köprü ayağına çarpan tekneden böyle düştü - Resim : 2

PERSONELİN CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haliç'teki iş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Köprü ayağına çarpan tekneden böyle düştü - Resim : 3

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan tur teknesinin köprünün ayağına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekne köprü ayağına çarparken, Yasin Konya'nın düştüğü anlar yer aldı.

Haliç'teki iş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Köprü ayağına çarpan tekneden böyle düştü - Resim : 4

TEKNE KAPTANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan Tekne kaptanı Mehmet P. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)

Haliç'teki iş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Köprü ayağına çarpan tekneden böyle düştü - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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