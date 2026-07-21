Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada

Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada

Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı.

Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada - Resim : 1

Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı: Denize düşen personelin cansız bedeni bulunduHaliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı: Denize düşen personelin cansız bedeni bulundu

DÜŞME ANI KAMERADA

Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada - Resim : 3

Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.

Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada - Resim : 4

Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada - Resim : 5

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya için, bugün ikindide Ümraniye Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Konya’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Konya’nın cenazesi Beykoz Şahinkaya Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Haliç Gemi Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro