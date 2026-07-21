Haliç'teki iş cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen personelin son anları kamerada

Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya için, bugün ikindide Ümraniye Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Konya’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Konya’nın cenazesi Beykoz Şahinkaya Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)