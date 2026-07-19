Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı: Gemi personeli denize düştü, arama çalışmaları sürüyor

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine doğru ilerlemeye başladı.

Tekne, Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı. Manevra kabiliyetini kaybeden tur teknesi, iskele kısmından köprü ayağına çarptı.

PERSONEL DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle, teknenin baş kısmında görev yapan 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle sarsılan Konya, Haliç'in sularına düştü. Çevredeki vatandaşların ve teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

SU ÜSTÜ VE SU ALTI ARAMALARI DEVAM EDİYOR

İhbarın ardından olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, denize düşen gemi personeli Yasin Konya'yı bulmak için bölgede hem su üstünde hem de su altında yoğun bir arama çalışması başlattı.

YASİN KONYA'YA HENÜZ ULAŞILAMADI

Yürütülen yoğun çalışmalara rağmen gemi personeli Yasin Konya'ya henüz ulaşılamadı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi bölgedeki arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve tahkikat Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülüyor. (DHA)