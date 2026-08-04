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Halk TV Türkiye Halı saha tesisindeki havuzda boğulan çocuk yaşam savaşını kaybetti

Halı saha tesisindeki havuzda boğulan çocuk yaşam savaşını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir halı saha tesisine ait yüzme havuzunda boğulan 13 yaşındaki Orhan Dozen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Halı saha tesisindeki havuzda boğulan çocuk yaşam savaşını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Şenyurt yolu üzerinde bulunan bir tesiste akşam saatlerinde olay yaşandı. Halı sahaya ait ücretli yüzme havuzunda serinlemek için suya giren 13 yaşındaki Orhan Dozen, bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Dozen hastanedeki müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

HAVUZDA HAREKETSİZ BULUNDU

Çevredekiler, çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek hemen müdahale etti. Havuzdan çıkarılan Dozen, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Orhan Dozen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dozen'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, havuzda güvenlik önlemlerinin yeterliliğini ve olayın oluş şeklini araştırıyor.

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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