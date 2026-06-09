Halde 15 liraya satılıyor, çiftçi 6 lira kazanıyor: Markette kilosu 100 liradan rafa konuluyor

Antalya, Kumluca'da biber üretimi yıllık bir döngüyle işliyor. Eylülde başlayan üretim süreci temmuz ayında tamamlanıyor, hasat ise kasım ayından temmuza kadar aralıksız sürüyor.

Üretici Adem Dalgıç, dönüm başına yıllık ortalama 15 ton biber ürettiklerini belirterek ürünlerini hale, ihracata ve iç piyasaya gönderdiklerini aktardı. Dalgıç, bölgede tarımın geçmişinin 60-65 yıl öncesine dayandığını da sözlerine ekledi.

TOPLAMA MALİYETİ BİLE KAR BIRAKMIYOR

Hasat döneminde fiyatların üreticileri zaman zaman zora soktuğunu anlatan Dalgıç, hal fiyatlarının rakamsal görünümüyle gerçeğin örtüşmediğine dikkat çekti.

"Kumluca Hali'ne bakıldığında biberin fiyatı yaklaşık 15 lira olarak görülüyor. Ancak gerçek fiyatlar çoğu zaman bunun altında gerçekleşiyor. Şu anda ürünümüzü 6 ila 10 lira arasında satabiliyoruz. Oysa yalnızca toplama maliyeti 7-7,5 lira civarında.

Yani bazı dönemlerde maliyetimizin altında satış yapmak zorunda kalıyoruz. Kış aylarında ürünün 80-100 lira seviyelerinde satıldığı dönemler oluyor. Ancak sezon güzel devam ediyor."

ÜRETİCİDEN MARKETE NASIL 40 LİRA OLUYOR?

Sera ile market rafı arasındaki derin fiyat farkını açıklayan Dalgıç, maliyetin çok katmanlı olduğunu vurguladı.

"Bunun cevabı oldukça basit. Bir ürünün market rafına ulaşabilmesi için paketleme, işçilik, nakliye, depolama ve diğer operasyonel giderlerin karşılanması gerekiyor.

Ben ürünü markete ücretsiz versem bile, yalnızca bu giderler nedeniyle ürünün raf fiyatı yaklaşık 30 lirayı buluyor. Marketin kendi işletme giderleri ve kar marjı da eklendiğinde tüketicinin ürünü 40 liranın altında satın alması neredeyse mümkün olmuyor."

AVRUPA, RUSYA, GÜRCİSTAN'A GİDİYOR

Kumluca biberi iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da alıcı buluyor. Dalgıç, ihracatın biber çeşidine göre farklı pazarlara yöneldiğini belirtti.

"Ürünlerimiz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Gürcistan ve çeşitli bölgelere gönderiliyor. Ürün çeşidine göre pazarlar değişiyor. Bazı biber çeşitleri Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, farklı çeşitleri Rusya ve çevre ülkelere gönderiliyor. Kış dönemlerinde Avrupa'daki Türk marketleri ve çeşitli zincir marketler de ürünlerimizi tercih ediyor."

(DHA)