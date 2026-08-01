Hakları için mücadele eden gazilerden ziyarete gelen MSB heyetine tepki

13 Temmuz'dan bu yana Ankara-Güvenpark'ta oturma eylemini sürdüren er gaziler ile er şehit yakınlarını, eylemin 20. gününde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) heyeti ziyaret etti. Rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talep eden gaziler, bugüne kadar birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun kendilerini ziyaret ettiğini, ancak iktidar ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk kez bir heyetin geldiğini belirtti.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre, iki general ve bir albaydan oluşan MSB heyeti, eylem alanında gazilerle bir araya geldi.

MSB HEYETİ: TÜM TALEPLERİNİZİN FARKINDAYIZ

Heyet adına konuşan general, gazilere hitaben yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak taleplerin bilindiğini söyledi.

General, "Bir komando subayı olarak boğazımın düğümlendiğini tüm samimiyetimizle ifade etmek için buradayız. Başımızın tacısınız. Gazi ve şehit yakını ayrımı yok. Tüm taleplerinizin devlet ve Bakanlık olarak farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız ne yapılabileceği konusunda çalışma yürütüyor. Meclis'te de komisyon toplantısı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİ GAZİDEN TEPKİ

Konuşmanın ardından söz alan görme engelli bir gazi, heyetin Milli Savunma Bakanı'nın talimatıyla gelip gelmediğini sordu. "Evet" yanıtını almasının ardından sert ifadeler kullandı.

Gaziler adına konuşan isim, "Samimiyetinize hiç inanmıyoruz. 20 gün sonra mı aklınız başınıza geldi? Yıllardır ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bunu devlet yapıyor. Misafirimizsiniz ama söz değil, somut adım istiyoruz. Ölene kadar buradayız" dedi.

Aynı gazi, Meclis'teki komisyon çalışmalarına da tepki göstererek, taleplerini dile getirecek temsilcilerin dinlenmediğini savundu.

"GAZİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Gazinin sözleri üzerine yeniden konuşan general ise tartışmaya girmek istemediklerini belirterek, "Biz gazimize laf yetiştirmek için burada değiliz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimiz ve Milli Savunma Bakanlığı her zaman yanınızdadır. Haklı taleplerinizin farkındayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ AİLE BAKANLIĞI'NIN KUCAĞINA ATTINIZ"

Daha sonra Platform Başkanı Erdem Çerçioğlu ile diğer gaziler de görüşmeye katıldı. Çerçioğlu, "Bizi bir çöp gibi Aile Bakanlığı'nın kucağına attınız" sözleriyle tepki gösterdi.

Bu ifadeye karşılık general, "Gazilerimiz çöp değildir. Başımızın tacıdır" dedi.

Çerçioğlu ise TBMM'de yürütülen komisyon çalışmalarına işaret ederek, "Komisyona buradan bir kişi çağrılmadı. Kendilerine yakın dernek ve vakıflar yerine buradan bir temsilci dinlenseydi taleplerimizi doğrudan anlatabilirdik" ifadelerini kullandı.

General ise "Tüm taleplerinizi biliyoruz" yanıtını verdi.

"MADEM YANIMIZDASINIZ, NEDEN ORDUEVİNE GİREMİYORUZ?"

Görüşme sırasında gaziler, yıllardır taleplerinin karşılanmadığını dile getirirken, orduevlerinden yararlanamadıklarını da gündeme getirdi.

Platform Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Madem yanımızdasınız, neden orduevinde bir çay içemiyoruz? Sadece Gaziler Günü'nde sırtımız sıvazlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bugüne kadar hiç yanımızda olmadı" dedi.

Gaziler ayrıca yaklaşık dört yıldır taleplerini iletmek için çeşitli kurumların kapısını çaldıklarını belirterek, TBMM'deki komisyona Güvenpark'tan bir temsilcinin davet edilmesini istedi.

MSB heyeti ise Güvenpark'a geliş amaçlarının gazilerin yanında olduklarını göstermek ve taleplerini dinlemek olduğunu ifade etti.