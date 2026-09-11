Hakkari'de usulsüz ihale operasyonu: 7 tutuklama

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve mevzuata uygun kullanılmasının sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalardan ihale usulüyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin bazı ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğunun tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, resmi belgelerde tahrifat ve usulsüz düzeltmeler yapıldığı, yüklenici firmaların hakediş bedellerinin artırıldığı ve bu şekilde kurum bütçelerinden gerçeğinden daha yüksek ödemeler yapıldığı yönünde tespitler bulunduğu ifade edildi.

8 GÖZALTI, 7 TUTUKLAMA

Çalışmalar sonucunda, elde edilen bilgi, belge ve bulgular doğrultusunda söz konusu eylemlere iştirak ettikleri veya gerçekleştirilmesine yardım ettikleri değerlendirilen, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'inin serbest bırakıldığı, biri kamu görevlisi olmak üzere 7'sinin ise tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamında mahkeme kararı doğrultusunda şüphelilere ve soruşturma konusu şirketlere ait banka hesaplarına el koyma tedbiri uygulandığı kaydedildi. (AA)