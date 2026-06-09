Hakkari'de şüpheli kadın ölümü: Eşi gözaltına alındı

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri tarafından aranan eşi L.Ç., gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, afet konutlarında yaşayan ve 5 çocuk annesi olan Hamide Çiftçi'den bir süre haber alamayan yakınları durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan aramalar sırasında Çiftçi, sabah saatlerinde yaşadığı binanın bodrum katında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede Hamide Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve şüpheli olarak aranan eşi L.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Hamide Çiftçi'nin ölüm nedeninin ve olayın detaylarının yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.