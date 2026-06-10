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Halk TV Türkiye Hakkari’de JİHA destekli operasyon: 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’de JİHA destekli operasyon: 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. JİHA (Jandarma İHA) destekli operasyonlarda toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Hakkari’de JİHA destekli operasyon: 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen JİHA (Jandarma İHA) destekli operasyonlarda toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlar kapsamında 4 şüpheli uyuşturucu tacirinin yakalandığı ve tamamının tutuklandığı bildirildi.

Açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Hakkari’de JİHA destekli operasyon: 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Resim : 1

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin, 39 kilogram asit anhidrit (ham madde) ele geçirildi.

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Toplamda 626 kilogram uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, güvenlik güçlerinin etkin operasyonları ve toplumun desteğiyle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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