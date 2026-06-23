Hakimlikten 32 sosyal medya hesabına "müstehcenlik" engeli

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, çeşitli sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen paylaşımlar tespit edildi.

SANAL DEVRIYE FAALİYETLERİ

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam ediyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

HAKİM KARARIYLA ERİŞİM ENGELLEMESİ

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 32 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı. Vatandaşların güvenli dijital ortamda bulunmalarını sağlamak, dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerden korunmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerekli adli ve idari çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 32 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerimiz, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli dijital ortamda bulunmalarını sağlamak, dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerden korunmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerekli adli ve idari çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

(AA)