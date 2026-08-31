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Halk TV Türkiye Hakimin telefonunu bulup açık açık tehdit ettiler! "O kişi eğer ceza almazsa..."

Hakimin telefonunu bulup açık açık tehdit ettiler! "O kişi eğer ceza almazsa..."

İzmir'de, bir hakime tehdit içerikli mesaj gönderilmesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Mesajlarda, "Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun." ifadesinin kullanıldığı tespit edildi.

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Hakimin telefonunu bulup açık açık tehdit ettiler! "O kişi eğer ceza almazsa..."
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi. Mesajlarda, "Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun." ifadesinin kullanıldığı, hakimin ve aile bireylerinin kişisel bilgilerinin de paylaşıldığı tespit edildi.

İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda K.U. ile R.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç delili olabilecek materyallere el konuldu.

K.U., ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

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HAKKINDA DAHA ÖNCE DE İŞLEM YAPILMIŞ

Ankara'daki adresinde gözaltına alınan R.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerden K.U. hakkında, dönemin Aydın Valisi Yakup Canbolat ile yine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 27 Ocak 2025 ve 4 Eylül 2025'te işlem yapıldığı belirlendi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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